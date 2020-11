Ungheria, il ct Rossi sul futuro di Szoboszlai: "Il Lipsia sembra a un passo"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il ct dell'Ungheria Marco Rossi ha parlato anche del futuro di Dominik Szoboszlai, accostato in passato anche alla Lazio. Il tecnico ha svelato: "Rispondo e dico semplicemente che, per sentito dire o per bocca del suo allenatore Marsch, Dominik a gennaio sembra proprio che possa andarsene dal Salisburgo e dalle voci sembrerebbe molto vicino alla consorella, al Lipsia. Non ne ho parlato però né con lui né col suo agente".

