Ungheria-Italia, le probabili formazioni: Mancini insiste con il 3-5-2

© foto di www.imagephotoagency.it

Serve una vittoria all'Italia per chiudere il girone di Nations League in testa e accedere alle Final Fuor. Di fronte ci sarà l'Ungheria di Rossi, rivelazione della competizione. Mancini, costretto ancora una volta a rinunciare a Immobile, si affida ancora al 3-5-2 proposto con l'Inghilterra. Il ct azzurro potrebbe addirittura schierare in blocco tutti gli undici che hanno battuto gli inglesi. Bonucci a comandare la difesa, con Di Lorenzo e Dimarco sugli esterni. Davanti ancora spazio al tandem Raspadori-Scamacca.

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Orban, At. Szalai, Lang; Fiola, Schafer, Nagy, Kerkez; Szoboszlai, Gazdag; Ad. Szalai. All. Rossi

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Raspadori, Scamacca. All. Mancini