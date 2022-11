Uruguay, i numeri di maglia per il Mondiale: la scelta di Vecino

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo stesso numero sulle spalle, che indossi la maglia biancoceleste o quella della Celeste. Matias Vecino è pronto a scendere in campo con la maglia dell'Uruguay ai Mondiali in Qatar che prenderanno il via il prossimo 20 novembre e il calciatore della Lazio indosserà il suo classico numero 5.

Di seguito tutti i numeri di maglia scelti dai calciatori:

1 Fernando Muslera

2 Jose Maria Gimenez

3 Diego Godin

4 Ronald Araujo

5 Matias Vecino

6 Rodrigo Bentancur

7 Nicolas de la Cruz

8 Facundo Pellistri

9 Luis Suarez

10 Giorgian De Arrascaeta

11 Darwin Nunez

12 Sebastian Sosa

13 Guillermo Varela

14 Lucas Torreira

15 Federico Valverde

16 Mathias Oliveira

17 Matias Vina

18 Maximiliano Gomez

19 Sebastian Coates

20 Facundo Torres

21 Edinson Cavani

22 Martin Caceres

23 Sergio Rochet

24 Agustin Canobbio

25 Manuel Ugarte

26 Jose Luis Rodriguez