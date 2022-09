Uruguay, Vecino non si perde d'animo: “Lavorare e migliorare, sempre” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Non è andata bene all’Uruguay nell’amichevole contro Israele. Vecino e compagni sono stati sconfitti per 1 a 0 dagli avversari, ma niente drammi. La Celeste avrà l’opportunità di rifarsi nella prossima gara contro il Canada, in programma martedì alle 18. Non si è lasciato affliggere dal risultato il centrocampista biancoceleste che sui social ha voluto lanciare un messaggio d’incoraggiamento. Un post condiviso sul suo profilo Instagram accompagnato dalle parole: “Lavorare, correggere e continuare! SEMPRE”

