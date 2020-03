Vaccino Covid-19 / Test negli USA su cavia umana volontaria con l'mRNA-1273

Anche gli USA fanno passo avanti nella corsa al vaccino per il Coronavirus Covid-19. Una corsa in cui un passo da gigante si potrebbe compiere grazie al Kaiser Permanente Washington Health Research Institute di Seattle, negli Stati Uniti, dove un volontario si è offerto come cavia umana. È solo il primo passo, gli USA ci vanno cauti e, al contrario di Israele e Cina che parlano di mesi, nominano la parola "anno" per arrivare a un medicinale. Fra i 12 e i 18 mesi il tempo stimato. Il nome in codice del vaccino sperimentale è "mRNA-1273" ed è stato sviluppato dall'istituto nazionale della salute (Nih) e dalla società di biotecnologie Moderna Inc. con sede in Massachusetts.

