Valencia, i risultati dei test: due casi di positività al coronavirus in squadra

Non solo l’Atletico Madrid, anche il Valencia ha due casi di Covid-19 in squadra. Il club spagnolo ha reso noti i risultati dei test svolti lunedì. Come riporta Mundo Deportivo, non si conosce ancora l’identità dei due positivi. Resterà da capire nei prossimi giorni se si tratta di calciatori o membri dello staff. Gli interessati sono stati isolati e si trovano nelle rispettive case.

