Valentino Rossi: "In testa c'è la Juve e non la Lazio? Allora voto per i playoff"

La Serie A si è fermata così, con la Lazio a -1 dalla Juventus prima in classifica. Una beffa per i tifosi biancocelesti e non solo. In tanti, dopo anni di dominio bianconero, speravano in un cambio di rotta. Una ventata di novità: quella che stava portando la banda Inzaghi. Tra questi c'è anche Valentino Rossi, campionissimo di MotoGp e noto tifoso dell'Inter. Che, con i nerazzurri lontani dal titolo, avrebbe preferito vedere la Lazio in cima alla classifica: "Chi è in testa? La Juve o la Lazio? Ah, la Juve... allora io voto per i playoff", ha detto Rossi a Sky Sport. Una battuta - neanche troppo -, che poi ha completato così: "Sarebbe un peccato non convalidare il campionato, ormia era stata superata la metà della stagione. Per i tifosi vedere playoff e playout potrebbe essere bello, anche se in ogni caso sarà un campionato condizionato dal virus".

CALCIOMERCATO LAZIO, IL NAPOLI VUOLE IMMOBILE

CALCIOMERCATO LAZIO, HAGI SOGNA L'ITALIA

TORNA ALLA HOMEPAGE