Van de Kerkhof vicino alla Lazio? L'ex PSV spiega: "Avevo organizzato la festa..."

René van de Kerkhof fu un passo dalla Lazio. L'aneddoto arriva dall'Olanda e a rivelarlo è proprio l'ex calciatore di PSV e Twente che, in un'intervista concessa a omroepbrabant.nl, ha raccontato del suo possibile trasferimento alla Lazio nel 1980. La retrocessione dei biancocelesti in Serie B fece saltare l'affare e il centrocampista olandese, inserito da Pelé nella lista dei 125 più grandi giocatori della storia del calcio, fu costretto a rimanere al PSV. Queste le sue dichiarazioni: "Mi è capitato di non riuscire ad andare via da un club un paio di volte. Nel 1980 avevo anche organizzato la mia festa d'addio, ma poi il mio trasferimento alla Lazio non si concretizzò. Mi ci sono voluti alcuni mesi per ritrovare stimoli e piacere al PSV".