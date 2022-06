Vavro attende il Copenaghen, ma non perde tempo e torna in campo – FT

TUTTOmercatoWEB.com

Denis Vavro è in attesa di capire che sarà del suo futuro. Le sue intenzioni sono chiare, non vuole tornare alla Lazio e lo ha ribadito fino all’ultimo. La società biancoceleste non è intenzionata ad ostacolare i suoi desideri, sta trattando con il club danese per cercare di trovare un accordo per porre fine alla vicenda. Il prestito del difensore scade il 30 giugno e fino ad allora resterà in Danimarca, ma non lo farà stando con le mani in mano. Lo aveva già annunciato lui stesso e poi lo ha confermato l’allenatore Thorup, lo slovacco prenderà parte alla preparazione degli scandinavi. Ecco gli scatti condivisi sui canali social ufficiali del club.

