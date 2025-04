Venezia, Di Francesco infuriato con l'arbitro: manca un gol contro il Milan

TUTTOmercatoWEB.com

Il Venezia incassa due gol pesantissimi dal Milan che lo condannano alla zona retrocessione. Al termine dell'incontro, in conferenza stampa, Di Francesco ha analizzato la prestazione dei suoi sostenendo che si tratta di una sconfitta immeritata e in cui l'arbitro ci ha messo del suo recriminando un calcio di rigore non dato.

Il tecnico è infuriato per il risultato alquanto immeritato poiché c'è rammarico non per il primo gol subito, quanto per un rigore non dato. In particolare, l'allenatore recrimina il contatto in area tra Yeboah e Pavlovic ma anche in quella situazione, l’arbitro ha lasciato correre. Di Francesco se la prende soprattutto con l'arbitro che non ha scelto nemmeno di andare a rivedere l'episodio, spiegando che per altre squadre ci sia una delicatezza totalmente diversa che non riguarda invece anche il Venezia.

