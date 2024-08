Venezia, un giocatore finisce fuori rosa: salterà la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non arrivano buone notizie da Venezia, almeno per quel che riguarda i tifosi lagunari. Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.com, la società ha deciso di mettere fuori rosa Tanner Tessmann, centrocampista statunitense arrivato in veneto nel 2021. Una decisione forte e che lo escluderà dai convocati di Di Francesco in vista della partita di domenica sera contro la Lazio. Le motivazioni sarebbe riconducibili ai rifiuti del calciatore che avrebbero fatto saltare le trattative con Inter e Fiorentina a causa delle eccessive richieste dei suoi agenti.