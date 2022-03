Venezia, verso la sfida con la Lazio: il punto sull'infermeria

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Archiviata la gara col Sassuolo, il Venezia dovrà concentrarsi sulla prossima sfida. Nella ventinovesima giornata di Serie A i lagunari affronteranno la Lazio all’Olimpico, gara in programma lunedì 14 alle 20:45. Sarà una partita importante per entrambe le squadre e Zanetti, che non sarà presente in panchina per il match, spera nel recupero di qualche pedina. Secondo quanto riporta TMW, diversi giocatori stanno proseguendo il percorso riabilitativo. Tra questi Ebuehi, Busio e Johnsen. Il centrocampista si era fermato per un affaticamento semitendineo sinistro mentre l’attaccante a causa di una distorsione alla caviglia. Tutti e tre dovrebbero rientrare in settimana. Discorso diverso per Peretz che invece è rientrato in gruppo, l’influenza sembra essere passata. Resterà out per due settimane Cuisance per una lesione al gemello laterale destro.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE