Ventura: "Italia? Quattro anni fa era solo colpa mia, oggi invece..."

Giampiero Ventura ha parlato a le Iene commentando l'eliminazione dell'Italia che non parteciperà ai Mondiali in Qatar del 2022. L'ex ct azzurro ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La mancata qualificazione del 2018, infatti, venne tutta addossata proprio a lui nonostante fosse arrivata con squadre come Spagna e Svezia. Ecco le sue parole: "Leggo che gli stadi sono fatiscenti, che i conti non tornano, che in Italia non nascono più campioni, che i pochi italiani che giocano nei top club non hanno esperienza internazionale, e che nei vivai si preferisce investire sugli stranieri. Ecco: questi problemi c’erano anche quattro anni fa e la mia sconfitta, purtroppo, non è servita a cambiare nulla. Quattro anni fa, per tutti, è stata solo colpa mia, e mi sono fatto da parte. Oggi invece è chiaro a tutti che la colpa è del sistema. E da italiano e tifoso dell’Italia sono contento che Mancini resti. Ma adesso cambiamo il sistema".