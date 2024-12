Verona, il ds Sogliano: "Esonero Zanetti? Vi dico cosa faremo"

TUTTOmercatoWEB.com

Il Verona si arrende all'Empoli e incassa un'altra sconfitta pesantissima, la squadra di D'Aversa si è imposta per 4 a 1. Al termine della gara in conferenza stampa non si è presentato l'allenatore, Paolo Zanetti, ma il direttore sportivo Sean Sogliano che ha chiarito la situazione esponendosi anche sul possibile esonero del tecnico. Le sue parole: "Abbiamo parlato e abbiamo deciso che venissi io, è inutile nascondersi, qualcosa non va e ci saranno delle riflessioni, oggi non prenderemo nessuna decisione definitiva ma ci prenderemo 24-48 ore. Evidentemente in campo non si stanno riuscendo a trovare le giuste prestazioni, un po' è colpa dell'allenatore, un po' dei giocatori ma oggi ci aspettavamo tutt'altra prestazione, poi si può trovare una giornata in cui una squadra è ingiocabile e si è unita anche la sfortuna perchè sul primo goal se ci si riprova altre 100 volte non ci si riesce, ma al di là di questo bisogna analizzare a fondo cosa sta succedendo".

"Nel cambio dell'allenatore? Non penso che possa influire molto, si può andare a prendere un allenatore che accetti le condizioni del Verona. Poi io ancora non ho deciso, l'ho già detto anche al presidente, poi si può cambiare oppure no ma non cambiamo tra un minuto, questo deve essere chiaro".

