Verona - Lazio, Biasin: "Luis Alberto in panchina, più che sarrismo mi sembra masochismo"

Una sconfitta amara quella subita dalla Lazio al Bentegodi di Verona. La squadra di Tudor si è imposta per 4-1 con il poker firmato da Simeone. I biancocelesti tornano a Roma con tanti punti da chiarire in vista del prossimo impegno contro la Fiorentina. Intanto il giornalista Fabrizio Biasin ha così commetato la sconfitta della squadra di Sarri: "Lasciar fuori uno dei tuoi giocatori migliori per dimostrare che la tua idea di calcio viene prima dei singoli: più che sarrismo pare masochismo", queste le sue parole in riferimento alla panchina di Luis Alberto.

