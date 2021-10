Verona - Lazio, ecco a che ora apriranno i cancelli del Bentegodi

"A Verona sarà una partita da resa dei conti". Ci ha pensato Maurizio Sarri giovedì dopo il Marsiglia a presentare il prossimo impegno della Lazio in campionato. I biancocelesti vogliono dare continuità alla vittoria contro l'Inter ed evitare di ripetere lo scivolone di Bologna post trionfo nel derby con la Roma. Immobile e soci al Bentegodi potranno contare sul supporto di circa duemila tifosi che, come riportato sul sito ufficiale dell'Hellas Verona, potranno entrare nel settore ospiti dalle 13. I cancelli apriranno con due ore di anticipo rispetto al fischio d'inizio e per questo il club gialloblù invita tutti a recarsi con largo anticipo per espletare tutte le procedure di accesso allo stadio.

LAZIO, LA CONFERENZA STAMPA DI MARUSIC

VERONA - LAZIO, LE SCELTE DI MISTER SARRI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE