Verona - Lazio, l'ex arbitro Chiesa difende Chiffi: "Errore condizionato dal VAR"

Nella partita tra Verona e Lazio, l'episodio del gol annullato a Caicedo è quello che ha fatto più discutere. Per molti era da convalidare, mentre per altri era inevitabile sanzionare la sbracciata del Panterone. Ciò che è certo, è che Chiffi sicuramente non ha saputo gestire la situazione non considerando l'intero svolgimento dell'azione (Caicedo viene più volte strattonato dagli avversari e quindi sbilanciato). Massimo Chiesa, ex arbitro internazionale, ai microfoni di Calciomercato.com ha così commentato la questione: "Lascia parecchi dubbi l’annullamento del gol di Caicedo al 47’. L’attaccante sbraccia, ma dopo essere stato trattenuto per la maglia in modo evidente da Magnani. Chiffi convalida il gol, ma viene richiamato alla review da Orsato e annulla la rete. Inevitabilmente, in questo frangente l’arbitro è stato condizionato dal Var e l’annullamento è molto dubbio. Beffa per Caicedo, che viene ammonito per la sbracciata e salterà per squalifica la prossima gara (era in diffida)”.