Verona - Lazio, occhio ai diffidati: i giocatori a rischio contro l'Atalanta

Archiviata la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus la Lazio è chiamata a rialzare subito la testa in vista della trasferta di lunedì contro il Verona. Un match importantissimo per la squadra di Sarri per dare continuità a quanto fatto in campionato con la vittoria sul Milan e il pareggio contro la Fiorentina.

Attenzione però ai cartellini gialli: Casale, Cataldi e Marusic sono infatti diffidati e in caso di cartellino giallo non sarebbero a disposizione del mister per la gara contro l'Atalanta in programma sabato 11 febbraio alle 20.45 allo stadio Olimpico.