Verona-Lazio, Tudor potrebbe ritrovare una pedina: i dettagli

Dopo il convincente successo interno con l'Inter, la Lazio è chiamata a dare continuità ai propri risultati. Domenica 24 ottobre, ore 15, i biancocelesti, orfani di Acerbi e Luiz Felipe, faranno visita all'Hellas Verona che, dopo l'arrivo di Tudor al posto di Di Francesco, hanno dato una vera scossa alla propria stagione. Gli scaligeri sono a quota 8 punti in classifica e sono reduci dall'ottima prova messa in mostra a San Siro contro il Milan nonostante la sconfitta finale. Dall'infermeria potrebbero arrivare buone notizie per l'allenatore gialloblu. L'unico indisponibile infatti è Gianluca Frabotta che però è in fase di recupero. La sua presenza contro i biancocelesti resta ancora in dubbio, ma il terzino in prestito dalla Juventus ha voglia di tornare in campo dopo il problema fisico al tendine d'Achille.