Verona, Setti sui beni sequestrati: "Ribadisco correttezza del mio operato"

Ieri sono stati sequestrati beni per il valore di 6,5 milioni di euro nei confronti del presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti. L'imprenditore è indagato per appropriazione indebita e autoriciclaggio legato a due società rientranti, nel recente passato, nella catena di controllo della società calcistica, nei confronti delle quali erano state emesse sentenze di fallimento successivamente revocate, all’inizio di quest’anno, in sede di reclamo. Attraverso i canali ufficiali del club scaligero Setti ha precisato: "Intendo ribadire l’assoluta regolarità e correttezza del mio operato. Respingo tutte le prospettazioni accusatorie che mi sono ascritte, consapevole di aver sempre agito con piena trasparenza e nell'interesse dell'Hellas Verona e nel rispetto dei tifosi che la sostengono".