VIDEO - Covid-19, il farmaco per la prostata è utile? Risponde il Prof. Antonini. Lazio e calcio con Vittori: il tg

Presenta Alessandro Zappulla. Oggi con noi il Prof. Gabriele Antonini dell’Università di Roma Sapienza Urologo di fama internazionale nonché medico sociale della SS Lazio.Con lui parliamo di una chiara tendenza che sta emergenza in tempo di Covid-19: gli uomini hanno molte più probabilità di morire per le conseguenze di questa patologia rispetto alle donne. Focus anche sul farmaco per la cura della prostata nominato come possibile trattamento. Sulla Lazio invece le ultime novità, soprattutto dal punto di vista calcistico e del movimento Serie A, con Alessandro Vittori. CLICCA QUI PER GUARDARE IL TG O SCORRI A FINE ARTICOLO E PREMI PLAY