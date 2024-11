Viviano non ha dubbi: "Fagioli è meglio di Rovella, vi spiego perché"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Parola a Emiliano Viviano sul confronto Fagioli - Rovella. Ai microfoni di Radio Radio il portiere ha parlato dei due centrocampisti, sia attualmente che soprattutto in prospettiva. Secondo lui il giocatore della Juventus è meglio di quello della Lazio, andando un po' controcorrente rispetto alle altre opinioni. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Fagioli? Per me è meglio di Rovella, quindi su quello la Juve non deve preoccuparsi. A me piace di più Fagioli. Rovella ha grande dinamicità, copre tanto campo e in quello è fortissimo. Non è che non sappia fare un passaggio, ma un passaggio che taglia la difesa, un passaggio in verticale. Sono pronto a rifare questo confronto tra due anni. Se voi mi chiedete chi ha fatto meglio finora dico Rovella, ma se mi chiedete chi è più forte in prospettiva, per me Fagioli è più forte”.