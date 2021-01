Vulpis: "Giusto che la finanza entri nel mondo del calcio per salvare il sistema"

Ai microfoni di Radiosei, il direttore di Sporteconomy Marcel Vulpis è intervenuto per fare un quadro della situazione economica nel mondo del calcio: "E' fondamentale in questo contesto sviluppare nuovi progetti, trovare nuovi sponsor per mettere in sicurezza il sistema, gettare le basi per il dopo. In questo momento del calcio italiano serve progettualità. Per far correre le idee ci vogliono gli uomini. L'ingresso dei fondi nella Lega di serie A è la strada che l'assemblea della Lega ha scelto di percorrere perchè il momento è davvero difficile. Ancora non abbiamo capito quando finirà questa pandemia ed alla luce di questo, è giusto che la finanza entri nel mondo del calcio per mantenere il sistema nella speranza che continuino ad essere i club ha gestire lo stesso"