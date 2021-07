Warta Poznan, Czyz si presenta: "Voglio crescere nel calcio dei grandi"

Szymon Czyz non è più un giocatore della Lazio. Nei giorni precedenti è stata ufficializzata la sua cessione al Warta Poznan, club che milita nella massima divisione del campionato polacco. Per il centrocampista si tratta di un ritorno in patria dopo 3 anni in biancoceleste (quest'anno ha anche esordito con la prima squadra in Champions League). Durante l'intervista ai canali ufficiali del club, il ragazzo ha spiegato i motivi del suo trasferimento: "Voglio acquisire esperienza nel calcio dei grandi e mi sembra che il Warta Poznań sia il posto migliore per me in questo momento. Non ho avuto problemi a scegliere il club. Vengo qui per restituire qualcosa e aiutare la squadra a ripetere o fare meglio della scorsa stagione. Vorrei presentarmi ai tifosi in campo e mostrare il mio lato migliore. Insieme alla squadra voglio raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".