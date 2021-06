Week-end all’insegna dello sport: non solo Euro2020

Finalmente la stagione estiva. Iniziano le prime vacanze e molti contano i giorni per poter concedersi un po’ di meritato riposo. Quello che non va mai in vacanza, invece, è lo sport. Questo fine settimana ci spetta un week-end pieno di avvenimenti sportivi di alto livello. In programma non c’è solamente il calcio con la fase finale di Euro2020 e la Copa America, ma anche le gare di MotoGp e Formula 1, e il tanto atteso Tour de France.

Sicuramente Euro2020 è l’avvenimento che più di tutti sta tenendo incollato al teleschermo milioni di persone. Questa prima fase della competizione itinerante ha riservato non poche sorprese, come la Svezia classificatasi prima nel proprio girone, ai danni della Spagna seconda. Anche l’Italia ha sorpreso, collezionando tre vittorie di misura nel Girone A. Roberto Mancini è stato capace di plasmare in maniera incredibile il gruppo che sta facendo sognare i tifosi degli Azzurri. Nove punti arrivati al termine di tre prestazioni quasi perfette e soprattutto con zero gol subiti e sette fatti. Un ruolino di marca che ha permesso alla Nazionale di piazzarsi ufficialmente tra le candidate a vincere la competizione.

Prima, però, di arrivare alla finale che si giocherà al Wembley, l’Italia dovrà sfidare agli Ottavi di finale l’Austria, seconda del gruppo C grazie ad una vittoria di misura contro l’Ucraina. La partita tra le due formazioni si giocherà sabato 26 Giugno alle 21 e proprio nello stadio londinese. Il tutto sarà a eliminazione diretta, chi vince passa ai Quarti. Il match tra Italia e Austria, sarà visibile in diretta su Rai 1 e Sky Sport. Inoltre sarà disponibile anche in diretta streaming sulle piattaforme Sky Go, Rai Play e Now.

In quella stessa giornata, alle ore 18, andrà in scena Galles contro Danimarca all’Amsterdam Arena. I danesi cercheranno l’impresa di passare il turno, nonostante quello che è successo la prima partita con il malore accusato da Eriksen. Infine nella giornata di domenica ci sarà la sfida tra Olanda e Repubblica Ceca allo stadio Puskas, e Belgio Vs Portogallo allo Stadio Olimpico de la Cartuja.

Sempre domenica alle ore 23 ci saranno in onda due partite del quinto turno della fase a gironi della Copa America. Qui vedremo sfidarsi Brasile-Ecuador e Venezuela-Perù.

Dal calcio passiamo alla Formula 1, con il GP di Stiria alle 15 nel circuito di Redbull Ring. Questo è l’ottavo weekend della stagione di Formula 1 dopo quello in Francia vinto da Max Verstappen, voglioso di fare la storia della Formula 1, con la deludente performance della Ferrari. Si scende in pista nella giornata di venerdì 25 giugno con le prime due sessioni di prove libere, rispettivamente alle ore 11:30 e alle 15:00. Sabato 26 invece prove libere 3 e qualifiche avranno inizio alle 12:00 e alle 15:00. L'appuntamento con la gara è fissato sempre per le ore 15:00 di domenica 27 giugno.

Nel prossimo fine settimana il mondiale Moto Gp si sposta in Olanda per il tradizionale appuntamento ad Assen, considerata l’università delle due ruote. La classifica iridata vede Fabio Quartararo in testa con 131 punti, un buon margine su Johann Zarco secondo a 109 e Jack Miller terzo a 101. Miglior italiano Pecco Bagnaia quarto a 99. Tutto il fine settimana in diretta su Sky Sport Moto gp e in streaming su Sky Go e Dazn. In chiaro differita su Tv 8 di qualifiche e gare. Partenza alle ore 14:00 di Domenica 27 giugno.

Per chiudere l’incredibile week-end sportivo ci sarà l’aspettato Tour de France. Via il 26 giugno da Brest e con arrivo il 18 luglio sui Campi Elisi a Parigi. Sarà ancora spettacolo con i migliori corridori al mondo che lotteranno per la maglia gialla e gli appassionati potranno godere della solita ampia copertura televisiva. Sia la tv nazionale che quella a pagamento trasmetteranno la corsa francese.