Wilson: "La Lazio ha dimostrato di poter aspirare a qualcosa di importante"

Pino Wilson rappresenta un importante scorcio di storia della Lazio. In esclusiva ai nostri microfoni, proprio l'ex biancoceleste è intervenuto per parlare del club capitolino e della ripresa: "Anche se lontano dal campo i tifosi potranno vedere la nostra Lazio tramite immagini televisive. Spero possano vedere risultati importanti. La Lazio ha dimostrato di poter aspirare a qualcosa di grande in questi due terzi di campionato. Mi dispiace di non aver potuto fare il nostro evento, Di Padre in Figlio. Quattro anni fa eravamo all'Olimpico con dei campioni che hanno reso questa squadra importante. Spero che l'anno prossimo si possa pensare a qualcosa in grande. Forza Lazio e forza laziali".