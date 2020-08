Wolwerampthon, troppe trattenute per Traore: la soluzione è l’olio sul corpo - FT

Un metro e 78 per più di 80 chili. Adama Traore potrebbe fare tranquillamente il pugile o il calciatore di rugby per il suo fisico statuario. Invece ha deciso di fare il calciatore e anche con ottimi risultati. L’ala destra del Wolwerampthon sta facendo una stagione incredibile e l’attenzione dei top club europei è finita su di lui. Quando lo spagnolo con origini maliane cambia passo e parte palla al piede non ha rivali. I difensori avversarti ricorrono praticamente sempre al fallo trattenendolo per le braccia. Adama Traore, però, ha trovato la soluzione per evitare il gioco scorretto degli avversari. Durante la partita di Europa League contro l’Olympiakos disputata ieri, lo staff medico del club inglese ha cosparso dell’olio per bambini sul corpo dell’esterno. In tal modo il calciatore è riuscito a limitare le trattenute e a proteggere la sua spalla che gli dà noia dallo scorso dicembre.

