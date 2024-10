WOMEN | Italia, le convocate di Soncin per la Spagna: out Piemonte

Ultimo appuntamento, al momento, per la Nazionale Femminile che alle 18:15 disputerà la seconda amichevole contro la Spagna. Per l'occasione il Ct Soncin ha diramato la lista delle convocate confermando la presenza di Eleonora Goldoni, fresca di 'debutto' nel finale del match contro Malta al Tre Fontane, e di Elisabetta Oliviero che invece, spera in una chance. Nell'elenco però non figura più il nome di Martina Piemonte, l'attaccante della Lazio non farà parte della partita. Esclusa anche in occasione del test di venerdì al quale ha assistito dalla tribuna. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Rachele Baldi (Inter), Francesca Durante (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Margot Shore (Bologna);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Juventus), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Fiorentina), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Angelica Soffia (Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma).

