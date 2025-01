WOMEN | Lazio, Le Bihan sfida la Fiorentina: "Siamo pronte. Non mi è piaciuto..."

"La Fiorentina è una squadra che gioca molto bene, abbiamo visto anche delle immagini della gara d'andata. Penso che sarà interessante domani, siamo pronte. Per me è una partita che non ho digerito e per questo non vedo l'ora di fare meglio domani, giochiamo in casa e la pressione sarà per loro". Sono le parole di Le Bihan ai microfoni ufficiali del club, intervenuta alla vigilia della sfida con la Fiorentina in programma sabato 25 alle 12:30 al Fersini. La biancoceleste ha proseguito poi analizzando il momento e la classifica: "Abbiamo fatto tante buone partite, ora la classifica è quello. Quello che facciamo lo sanno tutte le squadre, domani non sarà facile per loro. Giochiamo per la vittoria".

"Gol? Per me non è la priorità, la squadra deve vincere e questo è l'importante. Poi se dovessi fare gol sono contenta, non è la mia priorità. Se posso domani lo faccio. Benoit, se la sto aiutando? Lei parla italiano bene, è più il tempo per adattarsi al mister e alla squadra. È intelligente, ha molta tecnica ed è brava. È pronta".

