Yaya Touré: "Voglio continuare a giocare, mi piacerebbe la Serie A"

Prima l'ipotesi ritiro, poi la decisione di voler continuare a giocare. Tutto questo è Yaya Touré classe 1983. Una carriera costellata da trofei con le maglie di Barcellona, Manchester City e Olympiakos ma il calciatore ivoriano ha ancora voglia di indossare gli scarpini e non esclude che la sua prossima meta possa essere proprio l'Italia. "Sono pronto per ogni sfida che la Serie A mi porrà davanti. Non è una questione di soldi. This is about football. E' perché voglio giocare, perché posso giocare", queste le sue parole rilasciate a Tuttomercatoweb.com.

