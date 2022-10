Zaccagni-Pedro, la concorrenza che fa bene alla Lazio. Sui social… - FOTO

È una grande domenica per la Lazio che nel giorno in cui si ricorda il grande Tommaso Maestrelli strapazza lo Spezia per 90 minuti. All'Olimpico va in scena una gara senza storia che i biancocelesti portano a casa grazie al collettivo e alla qualità dei propri singoli. In particolare c'è uno Zaccagni in grande spolvero. Il 20 si rende protagonista di una gara super condita dal gol che sblocca la partita e l'assist per il 3-0 di Milinkovic. Martusciello, in contatto diretto con Sarri, lo tiene in campo per 90 minuti e l'arciere gioca su dei livelli mostruosi. Su Instagram festeggia e si gode l'abbraccio dei suoi tifosi scrivendo: "Buona domenica laziali". Tra i commenti arriva il messaggio di Pedro che si complimenta con il compagno di squadra e di reparto: "Stai volando frate!". È la sana concorrenza che fa bene alla Lazio e al gioco del Comandante. Avere due calciatori di questo calibro, tre se si aggiunge anche Felipe Anderson, è un lusso che in pochi possono permettersi. E se poi li trovi in giornate di grazia come queste diventano immarcabili.