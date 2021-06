Zaki, il messaggio agli azzurri dal carcere: "Forza Italia"

Patrick Zaki, attivista egiziano e studente dell'Università di Bologna, oggi ha compiuto 30 anni. Dal 7 febbraio 2020 il ragazzo è in carcere al Cairo per la sua attività in difesa dei diritti umani. Oggi la famiglia è stata autorizzata a fargli visita e Zaki ha consegnato un biglietto per gli amici, i compagni di università, i docenti, e le tante persone che in questo anno e mezzo gli hanno dedicato un pensiero: "Grazie per i vostri felici auguri per il mio compleanno, il vostro sostegno attraversa i muri". Alla fine anche un augurio per gli azzurri impegnati contro la Svizzera: "Forza Italia oggi in euro".