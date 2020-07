Zanardi, dimesso l'ex pilota: trasferito in un centro di riabilitazione

Nuovo aggiornamento sulle condizioni di Alex Zanardi. A poco più di un mese dallo sfortunato incidente, l'atleta paralimpico è stato trasferito dall'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena ad un centro specializzato nella riabilitazione neurologica. Come riportato da Sky è stata la stessa struttura, Villa Beretta di Lecco, a renderlo noto, tramite la direzione dell'ospedale Valduce di Como, di cui è un presidio. "I nostri professionisti – afferma Valtere Giovannini, direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese – rimangono a disposizione di questa straordinaria persona e della sua famiglia per le ulteriori fasi di sviluppo clinico, diagnostico e terapeutico, come sempre accade in questi casi. L’atleta ha trascorso oltre un mese nel nostro ospedale: è stato sottoposto a tre delicati interventi chirurgici e ha mostrato un percorso di stabilità delle sue condizioni cliniche e dei parametri vitali che ha permesso la riduzione e sospensione della sedazione, e la conseguente possibilità di poter essere trasferito in una struttura per la necessaria neuro-riabilitazione. Concludo mandando un grande abbraccio alla famiglia di Alex, che ha dimostrato una forza straordinaria: una dote preziosa, che dovrà essere compagna di viaggio fondamentale del nuovo percorso che inizia oggi”

Zanardi, ipotesi centro di riabilitazione dopo il risveglio: domani il saluto della nazionale di paraciclismo

Bucchioni: "Lazio da applausi, ha fatto un campionato straordinario"

TORNA ALLA HOME PAGE