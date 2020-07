Bucchioni: "Lazio da applausi, ha fatto un campionato straordinario"

Dopo la sconfitta di ieri contro la Juventus, svaniscono anche le ultime speranze Scudetto per la Lazio. I biancocelesti restano protagonisti di una stagione straordinaria e queste ultime uscite negative non devono far dimenticare quanto di buono fatto prima della pausa. La pensa così il giornalista Enzo Bucchioni che ai microfoni di TMW Radio si è espresso così: "Applaudo la Lazio, ha fatto un campionato comunque straordinario. E' stata sfortunata per il Covid. La pandemia le ha tagliato le gambe, se fosse continuato il campionato sarebbe andata avanti quella chimica che si era creata. Lotito aveva capito che quella chimica sarebbe evaporata. L'errore forse è stato non intervenire sul mercato a gennaio per ampliare la rosa. Comunque arrivare in Champions è una vittoria".

