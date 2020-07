Zanardi, ipotesi centro di riabilitazione dopo il risveglio: domani il saluto della nazionale di paraciclismo

Restano stabili, seppur gravi, le condizioni di Alex Zanardi dopo l'incidente dello scorso 19 giugno. Come riporta Ansa, la famiglia starebbe valutando l'ipotesi di trasferire l'atleta in un centro specializzato per la riabilitazione al suo risveglio. Il confronto con l'equipe medica del policlinico Santa Maria alle Scotte, che ha deciso nei giorni scorsi una riduzione della sedazione a cui l'ex pilota è sottoposto, è continua. Intanto domani la nazionale di paraciclismo si recherà sotto la struttura dove è ricoverato per portargli un saluto. "È la cosa più piccola che possiamo fare" ha detto Mario Valentini, ct della nazionale di paraciclismo.

