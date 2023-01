Zaniolo, solo il Bournemouth per gennaio: c'è l'ultimatum della Roma

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Bournemouth avanza, il Milan non rilancia. Dopo la rottura totale con la società giallorossa, Zaniolo cerca una nuova sistemazione già durante questa finestra di mercato. Se i rossoneri non hanno ancora affondato il colpo, con Hakim Ziyech del Chelsea nuovamente nel mirino, le Cherries nelle ultime ore hanno messo sul piatto ben 28 milioni di euro di parte fissa più 7 di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Ora la palla va dunque al giocatore stesso, che per il prosieguo della sua carriera vorrebbe il Milan o comunque un top club europeo. Sul piatto il Bournemouth ha messo 4 milioni a stagione per convincerlo. Non ci sono grandi alternative (anche il Tottenham si è tirato indietro) e l'ultimatum della Roma è abbastanza chiara: o la Premier o sei mesi a Trigoria da separato in casa.