Zazzaroni: "Lazio inferiore alla Juve, non all'Inter. Scudetto? Bisognerà capire..."

Intervenuto ai microfoni di Radio24, durante il programma TuttiConvocati, Ivan Zazzaroni ha commentato la vittoria della Lazio di ieri e si è espresso sulla corsa allo Scudetto: "Sicuramente la Lazio è inferiore alla Juventus, forse all'Inter no. Ci sono 3/4 valori molto importanti in rosa, ma la panchina non è lunga. C'è da dire però che questa Lazio è più matura e convinta rispetto al passato. Scudetto? Bisogna capire Juventus e Inter in che condizioni sono".

