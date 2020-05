Zeman: "Squadre penalizzate dallo stop? La Lazio ne aveva vinte 11 di fila ma..."

Il mondo del calcio attende risposte per poter ripartire. Non tutti, però, condividono questa voglia di tornare in campo. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Zeman è uno di questi. Ha sottolineato come questo sport manchi, ma dovrebbe ripartire solamente quando la situazione sarà chiaro: non è il governo a decidere, ma il virus. Inoltre, aggiunge, senza pubblico è uno spettacolo privo di senso. L'eventualità che ci sia un contagiato una volta ricominciato a giocare, è una spada di Damocle, ma soprattutto un'utopia pensare che non accada. Poi una considerazione sulla Lazio, tra le squadre più in forma prima dello stop: "Se alcune rose saranno svantaggiate? La Lazio veniva da 11 vittorie di fila, ma non è detto che non avrebbe perso la dodicesima. Ma sono tutti temi secondari, Per me non bisogna giocare finchè non sparisce il virus".