Zenit - Lazio, anche Djavan Anderson fa il tifo da casa - FT

Sono tante le assenze che la Lazio ha dovuto subire anche in questa nuova settimana di Champions League. Già la settimana scorsa era scattato l'allarme rosso prima del match di Bruges e anche contro lo Zenit i rientri non sono stati molti. Nonostante questo chi è rimasto per forza di cose a Roma non rinuncia a seguire i biancocelesti anche da casa. Dopo Immobile anche Djavan Anderson fa il tifo direttamente dalla Capitale, come testimonia la sua storia Instagram.