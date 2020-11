Zenit - Lazio, il club russo su Inzaghi: "È uno degli allenatori più stimati"

La Lazio fa visita allo Zenit San Pietroburgo nella terza giornata del Girone F di Champions League. Il club russo sul proprio sito ufficiale, ha presentato la squadra biancoceleste, spendendo elogi per mister Simone Inzaghi: "È al quinto anno alla guida della Lazio, ha un ottimo curriculum ed è diventato uno degli allenatori più stimati del settore. Non solo ha aiutato la Lazio a tornare ad essere uno dei migliori club italiani, ma si è anche assicurato tre trofei assicurandosi costantemente la qualificazione in Europa".

