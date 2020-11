Zenit - Lazio, punto prezioso in Russia: gli scatti de Lalaziosiamonoi.it

Anche in Russia la Lazio butta il cuore oltre l'ostacolo. Dopo il pareggio di Bruges, in piena emergenza anche a San Pietroburgo, i biancocelesti riprendono lo Zenit con il talismano Caicedo. Una partita difficile, la terza in una settimana surreale, da cui la squadra di Inzaghi esce con un punto importante per la classifica di Champions League. Di seguito gli scatti a cura de Lalaziosiamonoi.it di una serata che sa di conferma: questa Lazio è un gruppo d'acciaio.