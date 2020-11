Zenit, ultima chance: i russi all'Olimpico per la rifinitura - FT&VD

L'ultima chance. Lo Zenit testa di serie del Girone, arriva alla quarta giornata con un solo punto in classifica ottenuto nella sfida di andata in Russia proprio contro la Lazio. Una situazione difficile quella dei campioni russi, che senza una vittoria abbandonerebbero ogni speranza di pensare a un passaggio del turno. Fra assenze e dubbi di formazione, la squadra è scesa in campo per la rifinitura all'Olimpico. Concentrazione e testa solo alla sfida di domani, questo quanto chiesto dal tecnico Semak.