Zoff non dimentica Eriksson: "Un signore, la sua Lazio era splendida"

Dino Zoff è tornato a parlare di Sven-Goran Eriksson dopo la terribile notizia della sua scomparsa a causa di un tumore al pancreas. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com l'ex portiere, nonché in passato anche allenatore della Lazio, si è espresso sullo svedese ricordando anche i tempi vissuti insieme nella Capitale. Queste le sue parole: "Era da un po' di tempo che non ci sentivamo, ma la sua classe e signorilità è sempre ben presente a me e a tutti. Era un signore in tutto e per tutto ed era un piacere stare con lui, al di là delle sue capacità tecniche che lo portarono a vincere anche lo scudetto. Alla Lazio lo ricordo alla grande, con il suo carattere tranquillo ma forte. Ha fatto bellissime cose. Da presidente avevo con lui un rapporto molto amichevole, non ci sono mai stati problemi. Era un convivere piacevole. La sua Lazio era una splendida squadra, condotta alla grande da lui".