Ajax, Onana squalificato per doping: starà fuori un anno

Andre Onana è stato squalificato per doping per 12 mesi. Il portiere dell'Ajax infatti è risultato positivo lo scorso 30 ottobre al Furosemide durante un controllo a sorpresa. La società ha spiegato che il camerunense quel giorno ha assunto un farmaco, il Lasimac, e sarebbe stato quello ad alterare i suoi valori. Pronti a fare ricorso al Tas, gli olandesi speravano in una sospensione più breve, come ammesso dall'amministratore delegato Edwin Van Der Sar: “La squalifica è una brutta notizia per il giocatore che ha confermato di essere un portiere di alto livello e che è molto amato dai tifosi, ma è un duro colpo anche per noi come club. Speravamo in una sospensione con la condizionale o molto più breve”