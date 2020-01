Atalanta, un tifoso dell'Inter accusa Gomez: “Con la Juve solo sconfitte”. La risposta del Papu - FT

I social, terreno fertile per sterili polemiche. Aride come le capacità di pensiero di tanti, in ogni caso troppi, tifosi di calcio e della Serie A. E prima di ogni cosa tifosi delle proprie squadre, com'è giusto che sia. Finché non si sfocia nel complotto: “Solo contro la Juventus non giocate mai” - ha scritto su Instagaram un sostenitore dell'Inter al Papu Gomez, capitano dell'Atalanta - “Con noi sempre grandi prestazioni, mentre contro i gobbi solo sconfitte. Sarà che il vostro allenatore è juventino. Ma detto questo complimenti, giocate grande calcio” . L'1-1 con il quale la Dea ha fermato la squadra di Conte, dunque, non dev'essere andato giù a questo tifoso. Al quale il Papu risponde da gran signore: “Ciao, nell’ultima gara con la Juve vincevamo uno a zero fino all’ottantesimo, poi abbiamo perso. Negli ultimi anni abbiamo fatto sempre grandi prestazioni contro i Campioni d’Italia, vincendo 3-0 in Coppa Italia e pareggiando in casa in campionato e giocando quasi sempre alla pari. Forse è solo fortuna se contro di voi abbiamo fatto quasi sempre risultati positivi. Spero che la mia risposta possa soddisfarti. Un abbraccio grande”. Come smorzare sul nascere i malpensanti.

