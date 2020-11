Barcellona, il retroscena di Setien su Messi: "Se non ti sta bene quello che dico quella è la porta"

Il Barcellona sta vivendo uno dei periodi più bui della sua storia. In estate il terremoto Messi, la scorsa settimana le dimissioni del presidente Bartomeu e sabato anche il pareggio contro il modesto Alaves per 1-1. Sembra che i catalani non trovino pace e come se non bastasse tra l'allenatore Setien e Messi sembra ormai guerra aperta. E' il programma Què T'hi Jugues a svelare un retroscena del passato in cui nello spogliatoio ci fu una vera e propria discussione tra il tecnico e l'argentino che sarebbe terminata con una dura presa di posizione dell'allenatore: "Se non ti piace quello che dico, ecco la porta". La risposta sarebbe arrivata in seguito ad una protesta del numero 10 per come Setien si stava rivolgendo ad alcuni giocatori della squadra.

Zenit - Lazio, scelto l'arbitro del match: nessun precedente con i biancocelesti

Morte Gigi Proietti, Montesano: "Te possino Mandrà, proprio oggi?"

