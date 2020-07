Bologna, Mihajlovic cuore d’oro: l’aiuto del mister a Juwara

È sempre dipinto come un duro Sinisa Mihajlovic e non potrebbe essere altrimenti viste tutte le battaglie che ha affrontato nella sua carriera, non da ultima la lotta contro la malattia che ha portato avanti con coraggio. Eppure c’è un altro lato del mister che fa capire anche che tipo di uomo sia fuori dal campo. Juwara ha infatti raccontato di aver chiesto a Sinisa di farlo arrivare almeno a cinque presenze in stagione quota che avrebbe fatto scattare il bonus nel suo contratto. Perché? Per poter tornare in Gambia dalla famiglia che non vede da quattro anni. Come riporta La Gazzetta dello Sport Miha non solo lo ha accontentato ma gli ha anche promesso un aiuto economico in caso di bisogno.

FORMELLO - Lazio, l'ora di Luiz Felipe. Milinkovic ok, Djavan insidia Lazzari

Lazio, il prof. Verna: "Fabbri? Forse non è colpa sua ma vedendo la squadra qualche domanda mi viene"

TORNA ALLA HOME