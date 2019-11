Brescia, Grosso in pole per il dopo Corini: si attende solo l'ufficialità

Altro giro, altra panchina. A seguito del ko contro il Verona il fumantino presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha optato per l'esonero di Eugenio Corini. Si tratta della quinto allenatore “saltato” in questa Serie A, fatale già a Giampaolo (Milan), Tudor (Udinese), Andreazzoli (Genoa) e Di Francesco (Sampdoria). Al posto dell'ex centrocampista le rondinelle hanno già scelto - e preso, si attende solo l'ufficialità - Fabio Grosso. Per l'ex terzino, reduce dalle esperienze nelle giovanili della Juventus e alla guida di Verona e Bari in cadetteria, si tratterà dell'esordio da allenatore in Serie A. Questa mattina il campione del mondo ha rescisso il contratto con l'Hellas, club a cui era ancora legato, e si è diretto verso Brescia dove ha firmato un contratto fino a giugno 2020 con opzione di rinnovo in caso di salvezza.

L'ANGOLO TATTICO DI MILAN - LAZIO: LUIS ALBERTO CREA, PIOLI DISTRUGGE

LAZIO, LUIS ALBERTO E' IL MAGO DEGLI ASSIST

TORNA ALLA HOMEPAGE