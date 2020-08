Calciomercato, Tonali verso il Milan: le cifre dell'affare

CALCIOMERCATO - Sandro Tonali sarà presto un calciatore del Milan. Una mossa a sorpresa quella dei rossoneri che hanno superato Juventus e Inter e nelle prossime ore potrebbero annunciare il giovane centrocampista proveniente dal Brescia. Decisiva per l'esito dell'operazione la volontà del giocatore che ha messo il Diavolo davanti a tutte. Come sottolinea Gianlucadimarzio.it, l'affare dovrebbe andare in porto sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto. I meneghini verseranno 10 milioni per il prestito, altri 15 tra dodici mesi e ulteriori 10 di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi e al numero di presenze del calciatore. L'ufficialità potrebbe arrivare nei prossimi giorni con il calciatore, attualmente in isolamento fiduciario dopo esser venuto a contatto con alcuni positivi, che si unirà ai nuovi compagni a Milanello.