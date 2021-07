Chievo non ammesso in Serie B, problemi anche per altri 5 club

Il Chievo Verona sta vivendo un periodo particolare. Il club è momentaneamente escluso dal campionato di Serie B. A prendere questa decisione è stata la Covisoc, che si è pronunciata in merito alla richiesta d’iscrizione del club veneto. In totale sono sei le squadre alle quali non è stato permesso di iscriversi ai rispettivi campionati. Oltre al Chievo Verona le squadre coinvolte sono: Novara, Carpi, Casertana, Sambenedettese, Paganese. La decisione definitiva verrà presa martedì 13 luglio, entro quella data tutti dovranno aver risolto i rispettivi problemi per essere riammessi. Nel mentre il Cosenza spera nella retrocessione del Chievo per un possibile ripescaggio e la riammissione nella serie cadetta. La squadra veneta ha emesso un comunicato ufficiale sui propri social dove annuncia il ricorso per l'iscrizione al campionato di Serie B 2021/22. Il comunicato: "Comunicato Ufficiale: in merito alla comunicazione pervenuta in data odierna alle 23.05 dalla http://Co.Vi.So.C, il ChievoVerona annuncia il ricorso ritenendo di aver operato in linea con le normative vigenti e federali, per l’iscrizione al campionato di Serie B 2021/22".

‼️Comunicato Ufficiale: in merito alla comunicazione pervenuta in data odierna alle 23.05 dalla https://t.co/1slxeDrXzX.C, il ChievoVerona annuncia il ricorso ritenendo di aver operato in linea con le normative vigenti e federali, per l’iscrizione al campionato di Serie B 2021/22 pic.twitter.com/HTKz2RXw4e — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) July 8, 2021